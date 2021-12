Val Gardena, discesa a Bryce quarto posto per Paris

La Coppa del mondo maschile continuerà con il gigante della Val Badia, in programma domenica 19 dicembre, con la prima manche dalle ore 10.00 in diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport.

Bennet Bryce si è imposto nella discesa di Coppa del mondo maschile in programma sulle nevi italiane della Val Gardena. Lo statunitense, alla prima vittoria assoluta nel massimo circuito, ha fissato il cronometro sul tempo di 2’02”42. Alle sue spalle l’austriaco Otmar Striedinger, per la quarta volta sul podio in carriera nel circuito, attardato di 14 centesimi e lo svizzero Niels Hintermann, debuttante sul podio in una discesa di Coppa del mondo, che ha accumulato un ritardo di 32 centesimi. Non ha terminato la gara il norvegese Alexander Aamodt Kilde, che ha così mancato la quinta vittoria in carriera sulle piste gardenesi.