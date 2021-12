Val Gardena, il superG è ancora di Aamodt Kilde

Sesto posto per Dominik Paris, migliore degli azzurri

Alexander Aamodt Kilde ha concesso il bis, dopo la vittoria dello scorso anno, nel supergigante di Coppa del mondo in programma sulle nevi italiane della Val Gardena. Il norvegese, alla terza vittoria stagionale dopo il rientro dal lungo infortunio al ginocchio destro, si è imposto con il tempo di 1’25”91. Alle sue spalle il duo austriaco composto da Matthias Mayer, per la seconda volta sul podio in Val Gardena in carriera, attardato di 22 centesimi e Vincent Kriechmayr, al quindicesimo podio in superG nel massimo circuito, che ha accumulato 27 centesimi di ritardo.

Sesto posto per Dominik Paris, migliore degli azzurri: il campione della Val d’Ultimo ha terminato la sua prova in 1’26”71, staccato di 80 centesimi dal leader norvegese. Guglielmo Bosca si è classificato in 21esima posizione a 1″31, Mattia Casse 23esimo a 1”35 mentre Christof Innerhofer è arrivato col 28esimo tempo a 1”65. Più attardati gli altri italiani in gara con Matteo Marsaglia 33esimo, Emanuele Buzzi 46esimo e Matteo Franzoso 50esimo.

La classifica generale vede sempre al comando Marco Odermatt con 454 punti, seguito da Matthias Mayer a 390 e Alexander Aamodt Kilde a 329. Per quanto riguarda la classifica di specialità primo per Mayer a 210, seguito da Kilde a 200 e terzo posto per Odermatt a 187.

Dominik Paris: “Un risultato accettabile perché ultimamente dopo Beaver Creek, dove avevo preso un colpo alla testa nella prima discesa che mi aveva condizionato anche nella seconda, ho fatto un po’ fatica. Ho ritrovato buone sensazioni, una sciata che da fiducia. Oggi ho sbagliato, non sono ancora al top. Manca ancora un po’ di fiducia per essere sempre pronto in ogni situazione, per questo ho commesso un errore sulle gobbe ma il resto non era male. La discesa di domani sarà un’altra cosa, cercherò di fare il meglio”.

Innerhofer: “Speravo di poter andare un po’ meglio, ma penso che le condizioni della pista successive alla mia discesa fossero molto diverse. Sciando si è visto che tutti sono andati più veloci, la neve ha reso più lente le prime discese. Lo aveva evidenziato anche Paris nella giornata di ieri, che con il pettorale numero uno aveva fatto un po’ più fatica. Le gare sono così: ho cercato di fare il meglio possibile, purtroppo il risultato non è ottimale ma l’impegno c’è stato e più di così non potevo fare”.

Mattia Casse: “Le condizioni della pista potrebbero essere migliorate, infatti si sono invertiti i primi dieci con i secondi dieci. La prova non è stata male, la sciata c’è adesso pensiamo a Bormio. Finire davanti a Odermatt? Neanche lui sarà contento della sua prestazione, ma sono sicuro che uno tecnico come lui verrà fuori a Bormio”.

Il programma gare in Val Gardena continuerà con la discesa di sabato 18 dicembre, alle ore 11.45 in diretta Tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport.