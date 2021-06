Valentino Rossi passerà alle quattro ruote: per il “Dottore” la Ferrari 488

Il campione delle due ruote sta per appendere il casco al chiodo

Dalle due ruote alle quattro. E' la nuova vita sportiva di Valentino Rossi che sta per dare addio alla MotoGP dopo aver vinto tantissimo. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Valentino diventerà uno fra i protagonisti del WEC, il campionato del mondo endurance, che in questa stagione si sviluppa su 6 gare e che racchiude “classiche” che Rossi ha dichiarato più volte di voler correre: la 6 Ore di Spa, di Monza o del Fuji ma, soprattutto, la 24 Ore di Le Mans, il Sogno mai nascosto. La macchina c’è già, la Ferrari 488 GTE Evo, la scuderia pure, la svizzera Kessel Racing di Ronnie Kessel, con la quale Valentino ha corso gli ultimi due anni ad Abu Dhabi e poi in Bahrain. Un anno di rodaggio, prima che nel 2023 la Ferrari sbarchi nel Tempio della Sarthe con l’Hypercar. E a quel punto, le strade di Rossi e della Rossa potrebbero convergere, come non è successo in F.1 nel 2006.