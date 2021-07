Verstappen: “Hamilton ha festeggiato mentre stavo in ospedale. E’ antisportivo”

L'olandese si è sfogato sui social

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha reagito all'incidente capitato in avvio del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Al primo giro all'uscita della curva, il pilota Mercedes Lewis Hamilton ha avuto un contatto con Verstappen, che dopo è finito contro le barriere. L'auto dell'olandese è stata gravemente danneggiata e lo stesso pilota Red Bull è stato portato in un centro medico per un esame. Hamilton ha ricevuto una penalità di 10 secondi, scontata durante il pit-stop, e ha vinto la gara. La reazione di Verstappen è stata durissima: "Sono felice di stare bene - ha scritto il leader iridato - ovviamente sono molto deluso di essere stato messo fuori gioco così. La penalità non ci ha aiutati in alcun modo e non ha reso giustizia alla pericolosa manovra di Lewis in pista. Vedere i festeggiamenti dall’ospedale è stata una mancanza di rispetto e un comportamento antisportivo, ma andiamo avanti”, ha twittato Verstappen.