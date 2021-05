Volley, finale Champions ai polacchi del Kozle che battono Trento 3-1

Si ferma la corsa del Trento proprio ad un passo dal traguardo. A Verona successo della squadra polacca

Dopo 43 anni la Champions League torna in Polonia. Il titolo lo conquistano i polacchi del Kedzierzyn-Kozle che si impongono per 3-1 con parziali di 25-22, 25-22, 20-25, 28-26 contro Trento. Prestazione altalenante della squadra italiana che dopo aver perso i primi due set, nel terzo si è riscattata e sembrava aver tolto qualche convinzione ai polacchi che a metà del quarto hanno subito il colpo per poi riprendersi e vincere la finale con un muro fantastico. La difesa e la battuta quello che non ha funzionato per i trentini.