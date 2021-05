Volley, ragazze del Conegliano battono Istanbul in finale e alzano la Champions

Dopo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa le ragazze di Santarelli calano il poker in una stessa stagione e conquistano anche l’Europa

Il Conegliano è campione d’Europa. Con una partita straordinaria della sua stella più luminosa, l’Antonio Carraro Imoco Volley batte il Vakifbank Istanbul 15-12 al tie break e per la prima volta nella sua storia vince la Champions League nelle Superfinals di Verona. Coach Daniele Santarelli ha guidato la sua squadra verso la stagione perfetta: 46 vittorie di fila in stagione senza sconfitte con i trionfi in Supercoppa Italiana, Coppa Italia, campionato (quarto scudetto in cinque anni) e soprattutto la Champions League, trofeo che ancora mancava nella bacheca di Conegliano, dopo due finali perse nel 2017 e nel 2019.