Champions League volley, Trentino Itas parte bene: 3-0 al Menen

Schiacciante dominio della squadra trentina stasera

Redazione ITASportPress

Inizia bene il cammino in Champions League per l'Itas Trentino. Si è concluso alla BLM Group Arena il match valido per il primo turno della Pool D e i trentini hanno superato 3-0 il Menen. Per la prima partita internazionale della stagione, Angelo Lorenzetti applica un turnover ragionato, inserendo nello starting six Sbertoli al palleggio, Nelli opposto, Džavoronok e Lavia in posto 4, Pace libero e Lisinac e D’Heer al centro. Il Decospan VT Menen risponde con Van Hoyweghen in regia, Lindt opposto, Capet e Hanninen schiacciatori, Sinnesael e Van de Velde centrali, Bille libero. L’avvio è nel segno dell’opposto toscano, che realizza tutti i punti attivi dei padroni di casa (due attacchi e due muri) per l’iniziale 5-2. Gli ospiti faticano tantissimo a calarsi nella partita in attacco e Trento ne approfitta per guadagnare ulteriore margine (8-2), ma dopo il time out di coach Depestele provano a rialzare la testa (9-6). I gialloblù danno di nuovo fondo al gas con il muro (vincenti quelli di Sbertoli e D’Heer) e volano ancora sul +6 (13-7); un margine che rimarrà instabile solo fino al 15-11 (attacco di Kindt), perché in seguito Lavia entra a pieno titolo nel match (due attacchi e un ace), spalleggiando il già ottimo Džavoronok visto nei primi scambi (18-11, 22-13). La chiusura del primo parziale arriva sul 25-16, con Nelli in evidenza nuovamente in battuta.

Più combattuto il secondo parziale, aperto da un altro acuto del martello toscano (4-0), ma caratterizzato anche dalla risposta efficace ed immediata dei belgi che nel giro di pochi minuti tornano in scia agli avversari (7-6). L’Itas Trentino prova a scrollarsi di dosso il Menen (11-8) con Lavia a rete, ma anche in questo caso il Mener reagisce trovando la parità grazie ad un errore a rete del connazionale D’Heer (11-11). Ci pensa allora Džavoronok (ace e attacco in pipe) a rimettere le cose a posto (15-12), perché poi sull’onda dell’entusiasmo la Trentino Itas si distende, alza la barriera a muro con Lisinac e Nelli (20-15 e 23-16) e si porta sul 2-0 in corrispondenza del 25-17 (muro di D’Heer).

La Trentino Itas ha voglia di chiudere in fretta e nel terzo set parte a spron battuto; la rotazione al servizio di Lavia dura sino al 9-1, con Nelli scatenato a rete. Depestele spende in fretta i time out a sua disposizione, ma i padroni di casa non abbassano la guardia (12-6 e 15-7) e si portano a casa velocemente il secondo successo consecutivo stagionale per 3-0 e i conseguenti tre punti per la classifica in poco più di un un’ora di gioco (25-12). Nel finale spazio anche per il debutto di Berger, subito a segno con un primo tempo.

Trentino Itas-Decospan VT Menen 3-0

(25-16, 25-17, 25-12)

TRENTINO ITAS: D’Heer 3, Sbertoli 1, Lavia 21, Lisinac 5, Nelli 19, Džavoronok 15, Pace (L); Berger 1. N.e. Kaziyski, Michieletto, Depalma, Laurenzano e Podrascanin. N.e. All. Angelo Lorenzetti.

DECOSPAN VT MENEN: Capet 7, Van de Velde 5, Van Hoyweghen, Hainnen 5, Sinnesael 4, Kindt 6, Bille (L); Vanneste 4, Stuer (L), Dedeyne, Dermaux 2, Ocket. All. Frank Depestele.

ARBITRI: Pop di Cluj (Romania) e Simonovska di Podgorica (Montenegro).

DURATA SET: 22’, 23’, 20’; tot 1h e 5’.

NOTE: 1.630 spettatori, incasso di 10.413 euro. Trentino Itas: 9 muri, 8 ace, 9 errori in battuta, 3 errori azione, 62% in attacco, 57% (21%) in ricezione. Decospan VT Menen: 4 muri, 2 ace, 5 errori in battuta, 4 errori azione, 32% in attacco, 34% (11%) in ricezione. Mvp Nelli.