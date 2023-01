Champions League volley, Trento batte Decospan 3-0 e va ai quarti

I trentini si qualificano con un turno di anticipo

Redazione ITASportPress

Si è conclusa alla Tomabel Hal, la partita valevole per il quinto turno della Pool D di 2023 CEV Champions League. Questo il punteggio:

Decospan Vt Menen-Trentino Itas 0-3

(15-25, 19-25, 16-25)

DECOSPAN VT: Hänninen 6, Sinnesael 4, Van Hoyweghen 1, Capet 9, Van de Velde 3, Kindt 8, Stuer (L); Vanneste, Dermaux 3, Ocket. N.e. Dedeyne, Bille. All. Frank Depestele.

TRENTINO ITAS: D’Heer 5, Nelli 19, Džavoronok 11, Podrascanin 4, Sbertoli 4, Michieletto 9, Laurenzano (L); Pace (L), Lisinac 3. N.e. Cavuto, Berger, Depalma, Lavia. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Muha di Zagabria (Croazia) e Kaiser di Parigi (Francia).

DURATA SET: 23’, 23’, 20’; tot 1h e 5’.

NOTE: 1.100 spettatori. Decospan Vt: 5 muri, 1 ace, 12 errori in battuta, 7 errori azione, 39% in attacco, 43% (25%) in ricezione. Trentino Itas: 5 muri, 5 ace, 13 errori in battuta, 3 errori azione, 71% in attacco, 75% (45%) in ricezione. Mvp Nelli.

La cronaca del match. La Trentino Itas si presenta alla Tomabel Hal con uno schieramento molto sperimentale: Capitan Kaziyski è rimasto a Trento, ma Lorenzetti offre inizialmente un turno di riposo anche a Lavia e Lisinac, motivo per chi in campo dal fischio d’inizio si vedono Sbertoli al palleggio, Nelli opposto, Michieletto e Džavoronok in posto 4, D’Heer e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Il Decospan Vt Mene replica con Van Hoywegen in regia, Kindt opposto, Capet e Hänninen schiacciatori, Sinnesael e Van de Velde centrali, Stuer libero. L’avvio dei gialloblù è davvero efficace in ogni fondamentale; Nelli affonda il colpo in attacco, Sbertoli serve con grande continuità e trova anche il punto diretto, D’Heer e Podrascanin abbassano la saracinesca. Nel giro di pochi minuti Trento aumenta il vantaggio: 7-3, 11-4 e 13-6 con i padroni di casa che hanno già speso entrambi i time out a disposizione. Nella seconda parte del set il Menen prova a reagire (16-10 e 21-15), ma poi perde ulteriore contatto sotto i colpi di uno scatenato Nelli che chiude il parziale con un attacco sul 25-15.

Il Decospan Vt prova ad impattare meglio il secondo periodo (1-3 e 4-5) sfruttando qualche errore trentino, ma gli ospiti con il solito Nelli invertono la tendenza (8-7) prima di subire un nuovo break (muro di Van Haoyweghen su Džavoronok) che consiglia Lorenzetti di interrompere il gioco sull’8-10. Alla ripresa ci pensa ancora l’opposto toscano a firmare la parità già a quota 10 e poi l’allungo (15-12) realizzando anche un ace oltre al solito apporto in attacco. Depestele chiama due time out nel giro di pochi minuti, ma la Trentino Itas non regala più nulla (20-16) e si porta sul 2-0 con anche Lisinac in campo e Pace in campo (per Podrascanin e Laurenzano). E’ sempre Nelli però a dettare il ritmo (25-19).

Il terzo set non regala emozioni; sul 5-5 Trento prende in mano il punteggio (8-5, 14-10 e 16-10), trascinata da Nelli ma anche da un D’Heer molto presente a rete e un Michieletto letale a rete. Il Menen fatica in ricezione ed in attacco e presta il fianco ad un nuovo ai gialloblù che chiudono in fretta i contin (19-13). Il punto che garantisce il primato finale della Pool D è di proprio dello stesso Nelli (25-16).