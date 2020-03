Coronavirus, pallavolista A2 racconta disavventura a Villa San Giovanni: “Per un giorno rimasta senza cibo”

Voleva tornare nella sua Siracusa ma invece è dovuta rimanere a Villa San Giovanni impossibilitata a imbarcarsi sul traghetto per Messina. Alice Barbagallo, pallavolista di 22 anni del Cutrofiano Volley è rimasta per due giorni bloccata in Calabria dopo aver appreso che la sua società ha ordinato di tornare a casa. Un’odissea finita la scorsa notte dopo che il ministero dell’Interno ha dato il via libera all’imbarco.

“L’8 marzo scorso abbiamo avuto una trasferta a Marsala, – riporta strettoweb.com – ma l’incontro è stato annullato e siamo rientrati a Lecce dove la società, in via precauzionale, ci ha messo in quarantena. Abito in un appartamento messo a disposizione dalla società insieme ad altre due compagne”.Purtroppo, però, con lo stop al campionato e l’aggravarsi della situazione, la società ha svincolato le atlete: “Ci hanno sospeso lo stipendio e anche l’appartamento. Non mi restava far altro che rientrare a casa, a Siracusa. Ho caricato tutto sulla mia auto, domenica sera, e lunedì mattina sono arrivata a Villa San Giovanni, ma sono stata bloccata”. Da qui il dramma della pallavolista in possesso delle necessarie certificazioni per fare ritorno nella propria dimora e ora, bloccata in auto: “Ho esaurito anche il poco cibo che avevo e finalmente ieri a mezzanotte ci hanno portato in un albergo a Reggio Calabria, dove ho potuto farmi una doccia. Adesso non abbiamo fatto colazione ma ci hanno detto che forse avremo qualcosa da mangiare a pranzo. Sono disperata, sto vivendo una condizione surreale“. Fortunatamente, poi il via libera per la Sicilia è arrivato.