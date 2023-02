Derubate di soldi e vestiti mentre giocano: l’amarezza delle ragazze

L'elenco dei calciatori bersagliati dai furti proprio mentre giocano è interminabile, sia in Italia che all'estero. Ma stavolta i ladri hanno preso di mira le pallavolista di una squadra del Trentino che sono passati in poco tempo dai festeggiamenti in campo per la vittoria alla amarezza per vedere il disastro dentro lo spogliatoio. Come riporta il quotidiano L'Adige, è stata una trasferta amara per le ragazze trentine del Torrefranca volley di Mattarello, impegnate a Laives. Al rientro negli spogliatoi la squadra ha infatti trovato un vero disastro: borsoni svuotati, vestiti e oggetti personali sparsi ovunque, portafogli spariti come alcuni smartphone, chiavi di auto e alcuni giacconi di valore. Spariti smartphone, vestiti, portafogli, chiavi di auto e alcuni giacconi di valore. Società sul piede di guerra: “Siamo sconcertati, andremo fino in fondo. Chi ha sbagliato deve pagare”. Una autentica razzia, e l'allenatore Mattia Guadagnini ha detto: “Episodio gravissimo, vogliamo giustizia”.