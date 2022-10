Italia volley, Egonu: “Mi hanno chiesto perché fossi italiana”. Poi chiarisce

Durissimo sfogo dell'azzurra in lacrime dopo il successo contro gli Stati Uniti

L'Italia dopo aver vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di volley ha festeggiato ma lo sfogo di Paola Egonu, la più forte giocatrice italiana e una delle più forti al mondo, non è passato inosservato e sta facendo molto rumore. L'atleta si avvicina a bordo campo e si rivolge al suo procuratore, Marco Raguzzoni, che gestisce anche il c.t. Davide Mazzanti ed esclama. "Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto perché sono italiana... Questa è l'ultima partita con la Nazionale". Egonu dopo però ha corretto il tiro: "Potrei prendermi una pausa, la prossima estate si vedrà".