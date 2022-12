Mondiale club volley, la Trentino Itas in semifinale

Battuti 3-1 gli iraniani del Paykan Teheran

Redazione ITASportPress

Il Mondiale per Club 2022 è iniziato ieri sera in Italia con un prezioso e meritato successo per la Trentino Itas, subito a segno in Brasile per 3-1 al Ginasio Poliesportivo Divino Braga sugli iraniani del Paykan Teheran. Un risultato che proietta i gialloblù immediatamente in testa alla classifica della Pool B della prima fase in coppia con il Minas e che, al tempo stesso, consente loro di staccare già il biglietto per la semifinale di sabato. Anche in virtù del successo dei padroni di casa nel turno inaugurale sullo stesso Paykan, il match di venerdì alle 22.15 contro la compagine brasiliana servirà quindi solo per assegnare la prima posizione finale nella graduatoria e disegnare gli accoppiamenti della Final Four rispetto alle due qualificate della Pool A.

L’avvio della decima avventura iridata per il Club di via Trener è stato contraddistinto da una prestazione convincente, specialmente nei primi due set. Trascinati da Kaziyski (alla fine 23 punti col 61% a rete e 4 ace), i gialloblù hanno preso subito in mano le operazioni del gioco, portandosi sul 2-0 grazie anche al buon lavoro svolto a muro ed in contrattacco. Il terzo set, contraddistinto dalla iniziale reazione degli avversari ma anche da un lungo stop causa blackout dell’impianto di illuminazione del palazzetto, ha visto la Trentino Itas trovare meno continuità e lucidità e commettere due errori proprio ai vantaggi sul 25-25. Sul 2-1, la squadra di Lorenzetti non ha però vacillato ulteriormente, ritrovando precisione ed efficacia in tutti i fondamentali; a fare la differenza ancora Matey, ben supportato dai due compagni di palla alta (Michieletto 17 punti col 65% e Lavia 15 col 44%) e dalla coppia centrale serba: Lisinac a segno 16 volte col 60%, tre muri e un ace; Podrascanin 10 con 4 ace e un muro.

Di seguito il tabellino dell’incontro del primo turno della Pool B della prima fase del Mondiale per Club 2022, giocato all’alba al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim.

Paykan Teheran-Trentino Itas 1-3

(20-25, 21-25, 27-25, 19-25)

PAYKAN: Fayazi 11, Tashakori 3, Amin 27, Afshinfar 2, Fallah 5, Vada 2, Hazratpour (L); Mashhadi 8, Reza, Saberi. N.e. Zarini, Shafiei, Aslani. All. Peyman Akbari.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 2, Michieletto 17, Podrascanin 10, Kaziyski 23, Lavia 15, Lisinac 16, Laurenzano (L); D’Heer, Nelli, Džavoronok. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Vera Mechan (Perù) e Cacador (Brasile).

DURATA SET: 21’, 23’, 78’, 22’; tot. 2h e 24’.

NOTE: 500 spettatori circa. Paykan: 3 muri, 2 ace, 12 errori in battuta, 10 errori azione, 51% in attacco, 40% (21%) in ricezione. Trentino Itas: 9 muri, 10 ace, 21 errori in battuta, 5 errori azione, 58% in attacco, 59% (20%) in ricezione.