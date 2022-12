Mondiale club volley, Perugia campione del mondo: battuto Trento 3-1

La Sir Safety Perugia è campione del mondo per club per la prima volta nella sua storia in questa edizione 2022 disputata in Brasile a Betim. Il sestetto guidato da Andrea Anastasi batte in quattro set l’Itas Trentino in una splendida finale tutta italiana (20-25, 25-23, 27-25, 25-19 i parziali). Nulla da fare dunque per Trento, nonostante un super Michieletto, che perde la finale del Mondiale per club dopo aver vinto tutte le altre cinque finali disputate in questa competizione. La Sir rimane imbattuta in questa stagione. Un match che Trento inizia in maniera splendida vincendo agevolmente il primo set, ma è prepotente la reazione della Sir che può contare su una panchina lunghissima e di grande qualità. Proprio dalla panchina uno dei migliori in campo: Oleh Plotnyskyi, decisivo al servizio. Ottime le prove anche per Russo al centro ed Herrera quando chiamato in causa. A fasi alternate Leon, che però è autore della serie dai nove metri che chiude definitivamente il match. A Trento non basta un super Michieletto. Il Perugia che ha già vinto la Supercoppa e tutte le partite finora disputate della regular season della Superlega adesso il trofeo più prestigioso e anche meritato.