Mondiale club volley, Trentino Itas spazza Sada e va in finale

Grande vittoria in semifinale del Mondiale per club della Trentino Itas che ha battuto i brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-0 (25-13; 25- 22; 25-17). Una partita perfetta dei gialloblù che hanno lasciato pochi punti agli avversari sostenuti dal pubblico di casa. La vittoria contro i campioni del mondo in carica consente alla Trentino Itas di accedere in finale dove domani domenica 11 dicembre alle 20 sfiderà la vincente di Perugia-Minas che si giocherà tra poco. Per Trento è la sesta finale nella sua storia ai Mondiali per club.