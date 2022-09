Mondiale donne volley, l’Italia batte il Belgio 3-1

L’avvio è stato in favore del Belgio che, guidato da un Herbots ispirata, ha guadagnato 3 punti sulle azzurre (4-7). L’attacco italiano ha sbattuto più volte sul muro avversario e questo ha permesso alle belghe di mantenersi al comando (10-12). L’Italia ha trovato nel muro l’arma per reagire, riuscendo ad accorciare le distanze sul (17-18). Nel finale le campionesse d’Europa hanno pagato a caro prezzo la mancanza d’efficacia in attacco, mentre il Belgio non ha fatto sconti (21-25).

Al rientro in campo il Belgio ha tentato di forzare il ritmo (11-13) e le azzurre hanno faticato soprattutto in ricezione (12-16). Nell’Italia ha fatto il suo ingresso Pietrini per Sylla, ma l’andamento non è cambiato e la squadra belga è volata sul (18-22). Come nella frazione precedente, sul punteggio di (19-24), tutto si è ribaltato: le azzurre, benissimo Bosetti in battuta, hanno dato vita a un’incredibile rimonta e il Belgio è andato in black out (24-24). Per altre volte l’Italia ha respinto le ambizioni delle avversarie e alla fine s’è imposta (29-27), dopo addirittura 9 palle set avute dal Belgio.