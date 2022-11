Mondiale per Club 2022 di volley, ecco il calendario del torneo

A poco più di un mese dal fischio d’inizio, la Fivb ha definito il calendario di tutte le partite del Mondiale per Club 2022, manifestazione a cui Trentino Volley prenderà parte con la denominazione di “Trentino Itas” fra il 7 e l’11 dicembre a Betim (Brasile), in qualità di finalista dell’ultima edizione della Champions League.

I gialloblù, inseriti nella Pool B, faranno l’esordio nel torneo iridato l’8 dicembre alle ore 22 italiane per sfidare gli iraniani del Paykan Teheran, vincitori della Champions League Asiatica 2022, poi il 9 dicembre affronteranno i brasiliani dell’Itambé Minas, in questo caso alle 22.15. Per accedere alle semifinali, che si giocheranno a cavallo fra la serata italiana del 10 dicembre e l’alba italiana dell’11 dicembre, servirà conquistare almeno il secondo posto in classifica nel proprio girone.