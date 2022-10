Mondiale Volley, le Azzurre piegano l’Argentina 3-0 e accedono ai quarti

Importante affermazione dell'Italia femminile a Rotterdam

Redazione ITASportPress

La nazionale italiana femminile, con una giornata di anticipo, ha centrato l'accesso ai quarti di finale del Campionato del Mondo femminile 2022.

Le ragazze di Davide Mazzanti oggi hanno superato agilmente l'Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17) e con 7 vittorie e 22 punti hanno ipotecato il quarto che si disputerà l'11 ottobre ad Apeldoorn. La migliore marcatrice azzurre è stata oggi Paola Egonu con 14 punti, seguita da Anna Danesi a quota 12 (3 muri). Domani le campionesse d'Europa si giocheranno il primo posto del girone E contro la Cina (ore 13.30 diretta Rai 2 e Sky Sport Uno). Nei quarti di finale la prima del girone E affronterà la quarta, mentre la seconda scenderà in campo contro la terza. Per chiudere al primo posto alla nazionale tricolore servirà un successo contro la squadra asiatica.

Contro l'Argentina Davide Mazzanti ha confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Nel corso del match ha fatto il suo esordio mondiale Alessia Gennari.

Nel primo set le squadre sono rimaste a contatto fin sul 12-12, poi la nazionale tricolore ha cambiato marcia (15-13). Paola Egonu è stata imprendibile per il muro e la difesa avversaria (18-14), al contrario le argentine non sono più riuscite a incidere. Il servizio azzurro ha creato non pochi problemi alla ricezione delle sudamericane e parziale si è chiuso sul (25-18).

Nel secondo set l'Italia ha impiegato poche azioni per prendere il comando (12-8). Alessia Orro si è affidata spesso ad Anna Danesi e la centrale azzurra ha fatto male alle argentine (14-9). Per larghi tratti le campionesse d'Europa sono state assolute padrone del campo (18-12), poi hanno abbassato il ritmo e la formazione sudamericana ha tentato di accorciare le distanze (20-15). Il finale, tra le azzurre dentro Gennari per Bosetti, ha visto le ragazze di Mazzanti gestire tranquillamente il vantaggio (25-18).

Più combattuta la terza frazione, le azzurre hanno tentato nelle prime fasi l’allungo (8-7), ma le sudamericane hanno reagito (13-12). Orro e compagne non hanno perso la pazienza e punto dopo punto hanno aumentato il ritmo (18-14). Nel corso della frazione Mazzanti ha dato spazio a Lubian, Malinov, Nwakalor e l’Italia si è imposta senza problemi (25-17).

DAVIDE MAZZANTI: "Abbiamo controllato bene la partita, dal punto di vista tattico non era complicata, però la squadra ha gestito bene il gioco. Domani ci aspetta una delle partite più attese di questa fase, ovvero quella con la Cina. Sono convinto che sarà una gara divertente, la Cina rappresenta tante cose guardando al nostro percorso, possiamo dire che in diverse situazioni è stato un crocevia importante. Penso che anche domani sarà così, per la classifica determina un posto importante e anche in vista del quarto sarà una grande occasione per far salire la temperatura della squadra. Rispetto alla VNL hanno cambiato qualcosa, riportando il sistema di gioco come quando c'era Zhu Ting, però sicuramente è una delle formazioni che conosciamo meglio nel panorama internazionale.

Contro di loro dovremo essere bravi in battuta per mettere in difficoltà i centrali, ma anche la fase muro-difesa sarà fondamentale".

MONICA DE GENNARO: “Quella di oggi è stata una bella partita, abbiamo battuto molto bene e siamo state brave anche a muro e difesa. Anche nel cambio palla in due-tre occasioni abbiamo aggiustato delle situazioni a nostro favore. La gara di domani contro la Cina sarà una battaglia, è una squadra che difende tantissimo, hanno attaccanti di palla alta, centrali molto forti e sanno giocare molto veloce. Partite come queste, però, ci servono per il proseguo nel torneo. Vedo un’Italia in crescita, partita dopo partita, e il clima generale nel gruppo è ottimo. Queste cose credo siano molto importanti per affrontare le al meglio le prossime partite”.

SYLVIA NWAKALOR: “Sono molto contenta, quando entro in campo cerco sempre di dare il massimo e oggi ho sentito il supporto di tutte le compagne. L’atmosfera era quella giusta e mi ha permesso di poter dare il mio contributo a questa importante vittoria. Stiamo iniziando ad esprimere il nostro gioco, sicuramente possiamo fare ancora di più, perché so quanto vale questa squadra. È un’Italia in crescendo e sono molto felice di questo. Ci siamo preparate moltissimo per questo Mondiale e mi sto godendo ogni momento. Questa sera poi ho un’altra sfida “a carte” con Eleonora Fersino, al momento siamo in parità con due vittorie a testa”.

Tabellino: ITALIA - ARGENTINA 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

ITALIA: Orro 3, Bosetti 10, Chirichella 7, Egonu 14, Sylla 8, Danesi 12, De Gennaro (L). Lubian 1, Malinov, Gennari, Nwakalor 3. N.e: Pietrini, Fersino, Bonifacio. All. Mazzanti

ARGENTINA: Farriol, Mayer 2, Nizetich 2, Herrera Rodriguez 7, Mercado 9, Bulaich Simian 4, Rizzo (L). Cugno 7, Germanier, Pelozo (L), Salinas 3, Graff 2. N.e: Sosa, Verdier. All. Ferraro

Arbitri: Khattab (Egi) e Simonovic (SUI).

Durata Set: 21', 20', 22'.

Italia: 3 a, 10 bs, 9 mv, 18 et.

Argentina: 1 a, 2 bs, 4 mv, 19 et.