Pallavolista Barbagallo a ISP: “Vergognata di essere italiana nei tre giorni da incubo a Villa San Giovanni”

Alice Barbagallo, pallavolista di 22 anni del Cutrofiano Volley, club di Lecce di Serie A2, è rimasta per tre giorni bloccata in Calabria visto che le porte della sua Sicilia era state sbarrate dal decreto governativo per contrastare il contagio dal Coronavirus. L’atleta dopo aver appreso che la sua società sportiva, per via della sospensione del campionato e degli allenamenti, ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto, ha chiuso l’armadietto e fatto ritorno nella casa di residenza a Siracusa, ma il viaggio è stato un vero incubo. Un’odissea che Alice Barbagallo ai microfoni di Itasportpress.it racconta così. “Ho svolto la quarantena a Lecce, e poi ho lasciato il centro pugliese dopo aver ottenuto la risoluzione del contratto con la mia società di volley che si è sempre comportata bene con me e ci tengo a dirlo. Il campionato è stato sospeso ma la società non mi ha mai obbligato a rimanere a Lecce anche se esisteva un problema con gli allenamenti. Con il precedente decreto governativo che non prevedeva l’impossibilità di spostarsi da comune ad altro, ho fatto ritorno in Sicilia e lunedì mattina in auto ho raggiunto Villa San Giovanni per imbarcarmi sul traghetto e raggiungere Messina. Ho consegnato alle forze di polizie presenti l’autodichiarazione completa di tutti i dati che comprovavano la veridicità del mio trasferimento a Siracusa. Dopo il primo cenno di conferma dell’imbarco, è arrivato il contrordine in tarda notte dopo un giorno pesantissimo e sono rimasta dentro l’auto al freddo nel parcheggio attiguo passando tutta la notte. La mattina seguente altra giornata di attesa e senza cibo visto che quel poco che ci è stato offerto era quasi immangiabile. Martedì dopo un lungo tira e molla non è stato possibile tornare e ci hanno offerto di pernottare in una struttura alberghiera vicina a Villa San Giovanni. Ho accettato anche per farmi una doccia dopo 24 ore dentro l’auto. Il mercoledì altra giornata incubo con la questione che si è risolta solo alle 2 di notte del giovedì quando sono sbarcata finalmente a Messina e partire direzione Siracusa in condizioni psico-fisiche precarie dove sono arrivata alle 5,30 infreddolita e a digiuno da due giorni. Mi sono vergognata di essere italiana per tre giorni, sono stata trattata peggio di un animale sul carro bestiame. E’ stato un dramma visto che ho provato cosa vuol dire vivere in condizioni disumane. La prima notte a casa ho avuto sogni terribili essendo ancora scossa per aver un viaggio che definirlo un’odissea è davvero riduttivo”