Pallavolo, la Fipav dichiara conclusa la stagione: scudetti non assegnati

La stagione della pallavolo italiana si conclude anzitempo. Tutta colpa dell’emergenza Coronavirus che non consente di ripartire alle squadre, ormai ferme da un mese. La Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che non si disputeranno le altre gare in programma per Regular Season e playoff scudetto. I titoli nazionali non verranno quindi assegnati. Questo il comunicato: “La Fipav ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. È stata inoltre dichiarata conclusa tutta l’attività sportiva legata alla disciplina del sitting volley”.