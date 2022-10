Supercoppa, in semifinale l’Itas Trentino domani contro Perugia

Lo spettacolo domani non mancherà per gli appassionati di volley. C'è in programma la Final Four per assegnare la Supercoppa. Per l'Itas Trentino, stesso avversario, nella speranza di ottenere un risultato simile a quello conquistato dodici mesi prima in una partita simile. Come accaduto per quella 2021, anche l'imminente edizione 2022 della Supercoppa verrà assegnata tramite Final Four e vedrà l’Itas Trentino sfidare in semifinale ancora una volta una compagine che ormai conosce benissimo e che ha incrociato più volte, anche solo nella singola competizione. Il confronto di lunedì 31 ottobre alle ore 20.30 al PalaPiratsu che assegnerà un posto nella Finale del giorno dopo (martedì 1 novembre) vedrà infatti i gialloblù protagonisti della sfida con la Sir Safety Susa Perugia: gara secca, chi vince continua a coltivare il sogno di vincere il trofeo. Per Trentino Volley il duello con gli umbri è diventato una recente consuetudine in Supercoppa; basti pensare che le due formazioni si sono trovate di fronte nella competizione già quattro volte ed in ben otto circostanze negli ultimi dodici mesi, tenendo conto delle sfide disputate fra regular season, Coppa Italia e Champions League.