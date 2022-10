SuperLega Volley: bene Trento, Perugia e Cisterna. I risultati della 1a giornata

Posta piena in casa per Perugia e Trento. Cisterna corsara a Milano

E' scattata la SuperLega di Volley che dopo la vittoria dell'Italia al Mondiale attira maggiore pubblico e più interesse dei media. La 1a giornata di andata della Regular Season ha visto l'affermazione del Trento, del Perugia, del Cisterna e in serata del Piacenza.

Questi i risultati:

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

Itas Trentino – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (25-16, 25-21, 23-25, 25-17)

Allianz Milano – Top Volley Cisterna 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – WithU Verona 3-2 (20-25, 25-23, 25-23, 20-26, 18-16)

Giocate ieri

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25, 23-25, 21-25

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena 3-2 (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11)

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) – Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 2, Semeniuk 10, Solé 7, Rychlicki 16, Plotnytskyi 12, Russo 7, Piccinelli (L), Ropret 0, Colaci (L). N.E. Herrera Jaime, Cardenas Morales, Mengozzi, Resende Gualberto, Leon Venero. All. Anastasi. Vero Volley Monza: Visic 2, Davyskiba 8, Galassi 2, Grozer 12, Maar 10, Beretta 7, Pisoni (L), Pirazzoli (L), Szwarc 2, Federici (L), Magliano 0, Marttila 1, Mariani 0. N.E. Di Martino. All. Eccheli. ARBITRI: Florian, Lot. NOTE – durata set: 29′, 29′, 31′; tot: 89′. Spettatori: 2.448. MVP: Plotnytskyi.

Esordio vincente di fronte al proprio pubblico per la rinnovata Sir Safety Susa Perugia che supera in tre set la Vero Volley Monza. Prova convincente degli uomini di Andrea Anastasi, tecnico al rientro nel campionato italiano dopo diciassette anni. I Block Devils, con Leon in panchina e Plotnytskyi in campo, impongono il proprio ritmo di gioco con qualità partendo dal servizio (7 ace), passando per un sideout efficace e finendo con un contrattacco su altissime percentuali (56% di efficacia). I padroni di casa conducono la sfida, con l’eccezione delle fasi iniziali del secondo set, al cospetto di una Vero Volley priva del regista brasiliano Cachopa, ben sostituito dal croato Visic. Gli ospiti dimostrano qualità negli interpreti (Grozer e Davyskiba su tutti) e nel sistema di gioco. I numeri, fatta eccezione per i muri (6 per parte), confermano l’andamento del match, con Perugia che batte meglio (7 ace contro 2), riceve meglio (61% di positiva contro 48%) e attacca meglio (57% contro 46%) di Monza. Tre in doppia cifra in casa Sir Safety Susa: l’opposto Rychlicki (best scorer del match con 16 punti), lo schiacciatore Semeniuk (10 punti con il 90% in attacco) e l’Mvp della partita Plotnytskyi, che ne mette 12 con giocate sopraffine in grado d’infiammare il PalaBarton. In casa Vero Volley il migliore è Grozer. L’opposto chiude con 12 palloni vincenti, 10 i punti del canadese Maar.

MVP : Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)

SPETTATORI : 2.448

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia): “Abbiamo giocato una buona partita. Non siamo stati perfetti ovviamente, era la prima giornata e sono venute fuori delle imperfezioni tecniche, ma come squadra abbiamo lottato insieme dal primo all’ultimo pallone. Questo è importante! All’inizio del secondo set abbiamo avuto un momento di difficoltà, siamo stati bravi a uscirne trovando il nostro ritmo. La mia prova? Devo lavorare su palla alta, ma tutto sommato ho giocato una buona gara. Ringrazio il coach che mi ha dato questa chance, era importante per me e ne sono contento”.

Thomas Beretta (Vero Volley Monza): “Nonostante il risultato, torniamo con un po’ di rimpianti perché abbiamo fatto tante cose positive, soprattutto nel prologo di secondo e terzo set. Perugia è stata brava a rientrare nelle fasi centrali, noi non siamo riusciti a stopparli. La base da parte nostra c’è: dobbiamo riproporre gli aspetti positivi, consapevoli che oggi dall’altra parte c’era una squadra difficile da contenere per le sue accelerazioni. Questa era una gara per capire che tipo di squadra siamo. Ora ci aspetta il lavoro in palestra per migliorare ciò che meno ha funzionato. Sono certo che ci faremo trovare pronti in occasione del derby contro Milano!”.

Itas Trentino – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (25-16, 25-21, 23-25, 25-17) – Itas Trentino: Sbertoli 2, Michieletto 22, Podrascanin 6, Lavia 7, Kaziyski 26, Lisinac 5, Pace (L), Nelli 0, Dzavoronok 1, Laurenzano (L), Cavuto 1. N.E. Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti. Emma Villas Aubay Siena: Finoli 0, Van Garderen 17, Biglino 9, Pinali 15, Petric 12, Mazzone 4, Pochini (L), Pereyra 0, Pinelli 0, Bonami (L), Ngapeth 0, Raffaelli 0. N.E. All. Montagnani. ARBITRI: Pozzato, Papadopol. NOTE – durata set: 25′, 28′, 29′, 23′; tot: 105′. Spettatori: 2.055. MVP: Laurenzano.

Il primo match domenicale trasmesso da RAI Sport del campionato di SuperLega Credem Banca 2022/23 riserva spettacolo, grandi azioni e quattro campioni del Mondo contemporaneamente in campo (Lavia, Michieletto, Sbertoli e Pinali). A vincere la sfida televisiva di giornata è stata l’Itas Trentino che, come capitato quattro anni prima, ha offerto immediatamente alla matricola Siena un’idea ben precisa della qualità di gioco e del livello con cui si troverà a fare i conti nel corso della Regular Season. I toscani hanno dimostrato grande generosità in campo, sono stati sovente avanti in tutti i quattro set giocati, ma alla fine hanno dovuto cedere di fronte a un’Itas più efficace in tutti i fondamentali e in particolare in quelli di battuta, muro e attacco. In tutti e tre a fare la differenza ci hanno pensato Kaziyski (26 punti) e Michieletto (21), mentre in seconda linea ha lavorato benissimo anche Laurenzano, subito premiato come MVP. Siena ha avuto dalla sua ottimi spunti degli ex Pinali e Van Garderen, ma ha pagato anche i troppi errori al servizio; una sconfitta che però non suona come una bocciatura.

MVP: Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)

Spettatori: 2.055

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Stasera abbiamo giocato una buona partita contro una squadra come Siena che ha confermato il suo valore. Abbiamo fatto quasi tutto bene tranne che in attacco, ma è normale a questo punto della stagione dover ancora oliare i meccanismi”.

Paolo Montagnani (allenatore Emma Villas Aubay Siena): “Questa gara ci conferma gli aspetti sui quali sapevamo di dover lavorare, che sono stati evidenti soprattutto nel primo e nel secondo set. Dovremo fare dei progressi nel più breve tempo possibile. In generale, comunque, la squadra si è mossa bene, ma non abbiamo battuto come avevamo preventivato. Li abbiamo comunque lasciati al 46% in attacco, siamo stati vivi, ho visto note positive. Peccato aver perso l’inerzia nel quarto set”.

Allianz Milano – Top Volley Cisterna 0-3 (22-25, 19-25, 23-25) – Allianz Milano: Porro 2, Ebadipour 6, Loser 8, Patry 16, Ishikawa 9, Piano 6, Colombo (L), Pesaresi (L), Vitelli 0, Bonacchi 0, Melgarejo Hernandez 1. N.E. Lawrence. All. Piazza. Top Volley Cisterna: Baranowicz 2, Kaliberda 11, Rossi 2, Dirlic 16, Sedlacek 16, Zingel 4, Staforini (L), Bayram 1, Catania (L). N.E. Mattei, Zanni. All. Soli. ARBITRI: Vagni, Braico. NOTE – durata set: 28′, 27′, 28′; tot: 83′. Spettatori: 2.360. MVP: Dirlic.

Esordio amaro per la Powervolley Milano. La Top Volley Cisterna espugna le mura amiche dei meneghini: quest’anno a referto si registra un secco stop in tre set. Nel complesso sono stati tre parziali ben giocati, che hanno divertito i 2360 spettatori dell’Allianz Cloud. Il primo set si gioca punto a punto, con Milano che attacca, Cisterna che risponde senza lasciare troppo spazio agli ambrosiani. Il secondo set lascia intuire il risultato finale del match con Cisterna che lascia Milano in scia senza possibilità di sorpasso. Nell’ultimo set della giornata, l’Allianz prova la reazione staccando di qualche punto Top Volley Cisterna, ma non c’è storia, L’impianto lombardo continua a sorridere ai pontini che si portano via la posta piena (22-25, 19-25, 23-25).

MVP: Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 2.360

Matteo Piano (Allianz Milano): “Siamo stati troppo insofferenti quando i colpi non riuscivano! Ci stiamo allenando bene e con qualità, quindi quando qualcosa non andava siamo stati troppo individualisti. Anziché cercare di accettare questa difficoltà e uscirne da squadra, ci siamo invece un po’ persi e abbiamo faticato. Onore a Cisterna. Si tratta del debutto in campionato, la prima gara in casa. L’emozione e tutte queste variabili ci stanno, ma dovevamo prevederle e superarle”.

Fabio Soli (allenatore Top Volley Cisterna): “La nostra energia oggi ci ha dato una grande mano nella fase muro-difesa, al cospetto di una squadra che, secondo me, questa fase la fa ad altissimo livello. Siamo stati scaltri in attacco nelle palle sporche. Abbiamo avuto la pazienza di fare due, tre attacchi, una caratteristica solitamente tipica di Milano. A inizio torneo avere questo livello nella fase break è importantissimo. È un grande onore battere un squadra di Piazza perché vuol dire che hai giocato una grande pallavolo”.

Giocate ieri

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25, 23-25, 21-25) – Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 1, Loeppky 6, Gargiulo 8, Stefani 13, Antonov 14, Alletti 6, Pierri (L), Cottarelli 0, Rizzo (L), Lucconi 1, Andreopoulos 0. N.E. Ekstrand, Larizza. All. Di pinto. Cucine Lube Civitanova: De Cecco 4, Zaytsev 10, Anzani 4, Garcia Fernandez 9, Bottolo 8, Chinenyeze 9, Balaso (L), Nikolov 3, D’Amico (L), Diamantini 0. N.E. Viana Santos, Ambrose, Gottardo, Sottile. All. Blengini. ARBITRI: Boris, Canessa. NOTE – durata set: 34′, 33′, 29′; tot: 96′. Spettatori: 1.163. MVP: Zaytsev.

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena 3-2 (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11) – Pallavolo Padova: Saitta 3, Asparuhov 10, Canella 3, Petkovic 27, Takahashi 17, Crosato 9, Lelli (L), Zenger (L), Desmet 0, Zoppellari 0, Gardini 0, Guzzo 1. N.E. Cengia, Volpato. All. Cuttini. Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth 20, Stankovic 6, Lagumdzija 19, Rinaldi 12, Krick 7, Gollini (L), Sala 0, Rossini (L), Pope 1, Sanguinetti 0. N.E. Malavasi, Salsi. All. Giani. ARBITRI: Brancati, Piperata. NOTE – durata set: 31′, 23′, 27′, 30′, 19′; tot: 130′. Spettatori: 1.905. MVP: Takahashi.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 3, Top Volley Cisterna 3, Cucine Lube Civitanova 3, Itas Trentino 3, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 1, Gas Sales Bluenergy Piacenza 0, WithU Verona 0, Emma Villas Aubay Siena 0, Gioiella Prisma Taranto 0, Allianz Milano 0, Vero Volley Monza 0.

2a Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 8 Ottobre 2022, ore 18.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Sabato 8 Ottobre 2022, ore 20.30

WithU Verona – Itas Trentino

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 9 Ottobre 2022, ore 16.00

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 9 Ottobre 2022, ore 18.00

Emma Villas Aubay Siena – Sir Safety Susa Perugia

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 9 Ottobre 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova

Diretta Volleyballworld.tv

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv