Superlega volley, Itas Trentino batte 3-2 la capolista Cisterna. Risultati e classifica

Il recupero di Sbertoli, di nuovo in campo dopo dieci giorni di stop per un problema agli addominali, la buona prova offerta dall’intero fronte d’attacco (54% di squadra), il supporto del pubblico di casa ed il fondamentale contributo della panchina (decisivi gli ingressi di Džavoronok e Cavuto) hanno aiutato la formazione di Lorenzetti a riprendere confidenza con il successo e con le parti alte della classifica. Al resto ci hanno pensato i 52 punti realizzati dalla coppia Kaziyski-Lavia (30 per Matey col 58%, 22 per Daniele col 51%), bravi a togliere le castagne dal fuoco nei momenti decisivi del match, come il terzo set (dove i gialloblù sono stati protagonisti di un recupero incredibile, da 18-21 a 35-33) e dopo il quarto parziale, in cui Cisterna è prepotentemente riemersa e ha venduto carissima la pelle sino al definitivo 15-13 del tie break. I due punti conquistati issano l’Itas Trentino al quarto posto con 7 punti, in coabitazione con Milano e Piacenza.