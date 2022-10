Superlega volley, Milano passa a Monza, Verona piega Trento al quinto set

Milano va sotto 2-0 poi espugna Monza, Verona batte al fotofinish anche Trento

Risultati Anticipi 2a Giornata Andata SuperLega di Volley: nel derby lombardo Monza parte in quarta, Milano centra il sorpasso all’ultima curva. Impresa di Verona che batte Trento al fotofinish nella maratona dell’Adige.

Vero Volley Monza – Allianz Milano 2-3 (25-23, 25-23, 20-25, 23-25, 11-15) –

Vero Volley Monza: Visic 3, Davyskiba 20, Beretta 10, Grozer 28, Maar 14, Galassi 5, Pirazzoli (L), Szwarc 0, Di Martino 0, Federici (L), Marttila 0. N.E. Pisoni, Mariani, Magliano. All. Eccheli. Allianz Milano: Porro 0, Ebadipour 14, Loser 5, Patry 15, Ishikawa 15, Piano 8, Pesaresi (L), Lawrence 0, Vitelli 2, Bonacchi 0, Mergarejo Hernandez 18. N.E. Colombo. All. Piazza. ARBITRI: Zanussi, Giardini. NOTE – durata set: 30′, 34′, 34′, 30′, 19′; tot: 147′. Spettatori: 2.200. MVP: Mergarejo Hernandez.

Primo sorriso stagionale rimandato per la Vero Volley, che davanti ai 2200 spettatori dell’Arena di Monza cede alla lunga nel derby contro l’Allianz Milano. Nella seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2022/23, sono quindi i meneghini a brindare ai primi due punti dell’annata sportiva dopo quasi due ore e mezza di gioco, sfruttando una veemente reazione nel terzo parziale dopo aver perso i primi due. I punti di uno straordinario Georg Grozer (saranno 28 totali), autore di una performance sontuosa durante tutto il match, e i 5 muri personali del capitano Thomas Beretta sono le armi con cui i monzesi costruiscono un convincente vantaggio dopo i primi due parziali, spuntandola nei momenti chiave dei parziali con personalità. Nell’avvio di terzo set Monza è in totale controllo (8-2), con un favoloso Federici in difesa a salvare tutto, ma Milano tira fuori dal cilindro una reazione monstre grazie allo scatenato Mergarejo Hernandez (MVP della sfida), entrato al posto dell’opaco Ebadipour, e si impone nel momento più caldo della gara. Maar per recuperare un pallone si procura una ferita alla mano, Monza cala e non riesce ad accelerare nel finale, approcciando con qualche titubanza anche il quarto. Il cubano continua ad essere l’arma in più della squadra di Piazza, scuotendo anche Ishikawa e Patry. Sulle ali dell’entusiasmo l’Allianz vince anche il quarto set, andando avanti al tie-break (10-7). Grozer trascina i suoi con il cuore, ma i brianzoli non riescono più a recuperare le energie mentali per riaprirla, proseguendo nella serie negativa con i cugini sul campo di casa (non vincono dalla stagione 2016/17). Ora per i blu c’è la trasferta di Taranto, i milanesi ospitano Siena.

MVP : Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez (Allianz Milano)

SPETTATORI : 2.200

Georg Grozer (Vero Volley Monza): “Nei primi due set abbiamo gestito bene l’errore e il gioco, mentre nel terzo, quarto e al tie break l’ha fatto meglio Milano. Credo che da questo match dovremo imparare molto, perché non è possibile commettere certi sbagli come quelli di oggi. La mia performance è stata ok, non delle migliori, come quella della squadra. Dobbiamo davvero imparare da questo stop: non possiamo essere avanti 2-0 e poi perdere 3-2. Queste sconfitte fanno male. Se vuoi essere tra le prime in questa stagione non puoi perdere così. Grazie al pubblico meraviglioso, spero tornino a tifare numerosi per supportarci verso una vittoria”.

Roberto Piazza (allenatore Allianz Milano): “In un certo momento siamo passati dall’inferno al galleggiamento e siamo tornati a respirare. Una partita che era saldamente nelle nostre mani sia nel primo set, dove eravamo avanti di quattro punti sul 14-18, sia nel secondo set, dove eravamo avanti di tre punti sul 15-18. Se vogliamo ambire a qualcosa di più, il passo va fatto in quelle occasioni. Nel momento in cui siamo sotto 2-0 e 7-1 per gli avversari non è facile riprendere una gara e devo dire bravi ai ragazzi che ci hanno creduto. Molto bravi i ragazzi della panchina che non hanno mai mollato, bravissimo Mergarejo e bravissimo anche Ebadipour che quando è rientrato nel tie break ci ha permesso di portare a casa due punti d’oro!”.

WithU Verona – Itas Trentino 3-2 (23-25, 27-25, 25-20, 28-30, 17-15) –

WithU Verona: Vieira De Oliveira 1, Keita 8, Mosca 4, Sapozhkov 39, Mozic 28, Cortesia 8, Bonisoli (L), Gaggini (L), Perrin 2, Spirito 0, Grozdanov 0, Zanotti 0. N.E. Magalini, Jensen. All. Stoytchev. Itas Trentino: Sbertoli 1, Michieletto 18, Podrascanin 9, Lavia 20, Kaziyski 28, Lisinac 11, Pace (L), Nelli 1, D’Heer 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti. ARBITRI: Simbari, Florian. NOTE – durata set: 31′, 34′, 28′, 42′, 22′; tot: 157′. Spettatori: 3.145. MVP: Sapozhkov.

Nel 2° turno della SuperLega Credem Banca, WithU Verona conferma la tenacia e la lucidità alla distanza fatte vedere all’esordio stagionale e si regala una vittoria al tie break nella prima apparizione casalinga della Regular Season 2022/23 contro una grande Itas Trentino. Una maratona durata 157’ come la sfida della scorsa settimana degli scaligeri a Piacenza. Due match entrati in classifica al 20° e al 21° posto nella lista dei faccia a faccia più lunghi di sempre in Serie A e all’11° e 12° in SuperLega. Serata da record anche per il protagonista assoluto Maksim Shapozhkov, MVP e top scorer con 39 punti personali. Meglio di lui in una singola partita di SuperLega hanno fatto solo Giulio Sabbi (42) e Nimir Abdel-Aziz (41), come lui altri quattro atleti. Altra prestazione di grande carattere per tutti i ragazzi di Radostin Stoytchev. Ottima la prova di Rok Mozic, che ha chiuso con 28 palloni piazzati nel campo avversario. Nel roster trentino si è messo in luce l’ex di turno Matey Kaziyski, capace di toccare quota 28 punti.

MVP : Maksim Sapozhkov (WithU Verona )

SPETTATORI : 3.145

Radostin Stoytchev (allenatore WithU Verona): “Abbiamo conquistato un risultato straordinario contro una rivale veramente forte. Siamo stati bravi a reggere nei momenti di difficoltà e ad approfittare delle possibilità capitate. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma siamo ancora all’inizio, quindi manteniamo un profilo basso, lavorando sodo tutta la settimana. Non abbiamo fatto nulla, ci aspettano tante gare difficili. Il campionato è molto equilibrato, possiamo perdere e vincere con tutti. Rimaniamo con i piedi per terra, guardando dove dobbiamo migliorare”.

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Quella di oggi è stata una partita combattutissima, in cui ci è mancato davvero poco per portare a casa la vittoria. Come immaginavamo alla vigilia, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto la loro fisicità, specialmente in battuta; ci siamo disuniti solo nel finale del terzo set, mentre nel resto del match la squadra non si è disunita. Nel risultato finale ha influito una gestione non sempre corretta di battuta e contrattacco, ma è normale che sia così visto che siamo solo all’inizio della stagione. Ci teniamo stretto il punto conquistato su un campo difficilissimo come quello di Verona, sapendo che il nostro calendario prevede in rapida sequenza altre partite molto impegnative come questa”.

Classifica SuperLega Credem Banca

WithU Verona 4, Itas Trentino 4, Sir Safety Susa Perugia 3, Top Volley Cisterna 3, Cucine Lube Civitanova 3, Pallavolo Padova 2, Allianz Milano 2, Valsa Group Modena 1, Gas Sales Bluenergy Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0, Gioiella Prisma Taranto 0.

1 incontro in più: WithU Verona, Itas Trentino, Allianz Milano, Vero Volley Monza.

