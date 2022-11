Volley Champions League, l’Itas Trentino batte 3-1 lo Zaksa

Una finale di Champions League di volley anticipata quella che si è giocata questa sera alla Bml Group Arena di Trento. L'ha vinta il sestetto di casa che ha battuto 3-1 (25-20, 17-25, 26-24.25-23) lo Zaksa bicampione d’Europa in due finali consecutive vinte proprio contro i ragazzi di Lorenzetti. Stasera non c’era in palio il trofeo ma la vetta del girone D di Champions League. Vetta che si è conquistato il Trento e non è certo un obiettivo di puro prestigio. Con la formula di quest’anno terminare al primo posto il girone significa qualificarsi direttamente ai quarti e saltare due partite dello spareggio fra le seconde e la migliore terza. Trento e Zaksa erano alla vigilia entrambe a quota due vittorie e sei punti, quindi il successo di stasera è stato fondamentale per staccare i polacchi. Certo pensare come la squadra di Michieletto sia caduta contro Milano in Superlega e stasera sia stata capace di annientare i polacchi, resta incomprensibile. Il riscatto c'è stato anche contro uno Zaksa che Lavia e compagni hanno affrontato a maggio con un'altra formazione. Il sestetto polacco ha perso il martello Kamil Semeniuk che è andato a rinforzare le fila di Perugia (al suo posto il bulgaro ex Monza Karyagin) mentre in panchina al posto di Cretu è arrivato l’ex c.t. russo Tomas Sammelvuo. I punti di forza sono rimasti quindi l’opposto Kaczmarek, il martello Sliwka, il libero Shoji e i centrali Smith e Huber. Quest’ultimi oggi indisponibili a causa di problemi fisici. Trento tornerà a giocare in Champions League a metà dicembre (il 15) in casa col Karlovarsko.