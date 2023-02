Volley, Mengoni festeggia vittoria Trento con Cavuto, Lavia e Sbertoli

Il cantante dopo Sanremo festeggia a Milano con gli amici dell'Itas

Redazione ITASportPress

Il successo al quinto set sul campo dell'Allianz Milano è stato festeggiato nel post partita assieme ad un ospite e tifoso illustre. A seguire a bordocampo l'intero match c'era infatti il fresco vincitore di Sanremo, Marco Mengoni; da tempo molto amico di Cavuto, Lavia e Sbertoli, con cui condivide la passione per la musica e la pallavolo, il cantante non ha voluto perdere l'occasione per vedere dal vivo l'Itas Trentino e complimentarsi con i gialloblù al termine della sfida, posando per una simpatica foto.

"Ci abbiamo creduto sino all'ultimo pallone, ma penso che già nel secondo set si sia visto che non volevamo assolutamente mollare - ha dichiarato Daniele Lavia in mixed zone dopo aver ricevuto l'abbraccio di Mengoni - ; con il servizio siamo riusciti a rientrare in corsa per la vittoria. Sono due punti importanti perchè ci consentono di tornare in scia a Modena e di poterci giocare le nostre carte sino in fondo, ma ora iniziamo già a pensare alla Final Four di Coppa Italia del prossimo weekend".

"Quelli conquistati stasera sono due punti importanti per la nostra classifica e forse valgono anche di più di tanti altri - ha aggiunto Matey Kaziyski - . Abbiamo avuto grandissimo cuore per rovesciare un risultato avverso, contro una squadra a cui stava riuscendo tutto bene. Siamo felicissimi del risultato ma adesso dobbiamo cambiare subito registro e dedicarci alla Coppa Italia".

“Queste sono le partite meravigliose del campionato italiano, dove non è mai finita, dove sia nel secondo che nel quarto set siamo stati recuperati quando eravamo avanti - ha sportivamente ammesso l'allenatore dell'Allianz Milano Roberto Piazza - . Nel secondo set poi siamo stati bravi a chiudere, nel quarto lo siamo stati meno. Secondo me c’è molto merito dei rivali in battuta e qualche demerito nostro, nella fase di transizione soprattutto. La squadra avversaria ci ha creduto sempre, è un peccato aver gettato alle ortiche due punti. Guardo il bicchiere mezzo pieno, per come ci siamo arrivati è un bel risultato, che ci fa sperare in una Semifinale di Coppa Italia tirata. Speriamo anche di recuperare tutti i giocatori. Stasera è venuto a mancare Loser alla fine, non ne aveva proprio più. Andiamo a riposare un attimo, guarderemo la partita insieme e cercheremo, dove possiamo, di attaccarli un po’ meglio. In ogni caso è stata una grande partita”.