Volley, Piacenza domina Trento e conquista la Coppa Italia

Dominio degli emiliani che hanno vinto 3-0

Redazione ITASportPress

Piacenza ha battuto nettamente Trento nella finale di Coppa Italia giocatasi questo pomeriggio al Palazzo dello Sport di Roma. Una gara dominata dagli emiliani che hanno piegato il sestetto gialloblù oggi davvero opaco.

La cronaca della gara. Le due formazioni ripartono dagli schieramenti utilizzati per la maggior parte del tempo nelle semifinali del giorno prima: l’Itas Trentino si presenta con Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e D’Heer al centro e Laurenzano libero; la Gas Sales Bluenergy risponde con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli e Leal in posto 4, Caneschi e Simon centrali, Scanferla libero. L’avvio è tambureggiante; le due squadre mettono subito in campo grande agonismo, alternandosi sovente al comando (7-5 e 7-9); in seguito, si scatena Lucarelli che firma quasi da solo con servizio e contrattacco l’allungo emiliano (10-13). Trento con Kaziyski risale sino al 15-15, ma poi subisce un altro break realizzato principalmente da Leal (15-18, time out di Lorenzetti) che di fatto non riesce più a recuperare (18-21 e 22-25).

Sull’onda dell’entusiasmo Piacenza parte benissimo anche nel secondo parziale (0-4, 5-10), issata verso il massimo vantaggio da un grande Lucarelli e da un Simon che a muro fa ombra. Lorenzetti richiama in campo Lavia al posto di Džavoronok (l’avvicendamento era avvenuto nella parte finale del precedente set) ma la musica non cambia perchè gli avversari sono determinatissimi e non regalano nulla (13-17), conquistando in fretta, grazie a Leal lo 0-2 che arriva già sul 17-25.Nel terzo periodo l’equilibrio dura solo fino al 7-7, con l’Itas Trentino che tiene bene il campo con Kaziyski e Podrascanin. Piacenza poi accelera con il solito Leal (7-10 e 12-15). Kaziyski, quasi da solo, prova a riaprire il match (16-17); Piacenza replica ancora con Leal (21-24), che chiude il match alla terza possibilità con un attacco vincente (23-25).

Questo il punteggio:

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-0

(25-22, 25-17, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY: Lucarelli 9, Simon 9, Romanò 6, Leal 20, Caneschi 7, Brizard 7, Scanferla (L); Gironi 1. N.e. Basic, Hoffer, Recine, Alonso Roamy, Cester, de Weijer. All. Massimo Botti.

ITAS TRENTINO: D’Heer 2, Kaziyski 21, Michieletto 7, Podrascanin 2, Sbertoli 3, Lavia, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok 1, Lisinac. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater di Roma e Puecher di Rubano (Padova)

DURATA SET: 25’, 23’, 25’; tot 1h e 13’.

NOTE: 10.000 spettatori. Gas Sales Bluenergy: 9 muri, 10 ace, 14 errori in battuta, 4 errori azione, 54% in attacco, 53% (20%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 2 errori azione, 46% in attacco, 33% (17%) in ricezione. Mvp Leal.