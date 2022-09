Volley, Trento riabbraccia i campioni Lavia, Michieletto e Sbertoli

Prima di sostenere l’allenamento pomeridiano d’esordio della loro stagione gialloblù alla BLM Group Arena, i tre giocatori sono stati ricevuti in mattinata dal Governatore del Trentino Maurizio Fugatti e dall’Assessore allo Sport Roberto...

Trentino Volley, Trento e l’intera provincia oggi hanno riabbracciato i Campioni del Mondo. A poco più di una settimana di distanza dalla Finale di Katowice che ha regalato loro il titolo iridato 2022 con la maglia dell’Italia, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli sono infatti tornati in città per unirsi al gruppo dell’Itas Trentino ed iniziare la preparazione in vista del debutto in SuperLega Credem Banca 2022/23.

Prima di sostenere l’allenamento pomeridiano d’esordio della loro stagione gialloblù alla BLM Group Arena, i tre giocatori sono stati ricevuti in mattinata presso il Palazzo della Provincia dal Governatore del Trentino Maurizio Fugatti e dall’Assessore allo Sport Roberto Failoni e poi a Palazzo Geremia dal Sindaco Franco Ianeselli. In questo modo le autorità hanno voluto ringraziare i tre atleti di Trentino Volley per il grandissimo risultato ottenuto, consegnando loro riconoscimenti ufficiali e ribadendo il grande orgoglio del territorio per la storica vittoria. Oltre ai momenti istituzionali c’è poi stato spazio anche per un graditissimo fuori programma; al termine dell’incontro in Comune, il Sindaco ha voluto accompagnare personalmente i tre iridati in cima alla Torre Civica (da sempre il simbolo di Trento) per poter ammirare assieme a loro la città dall’alto.

“Dal tetto del mondo vi ho porto sul tetto di Trento – ha spiegato il Sindaco Franco Ianeselli ai giocatori gialloblù - ; permettetemi di rivolgervi un ringraziamento sentito a nome della città. Mentre seguivamo la finale da casa ci hanno colpito le vostre espressioni: noi avevamo il volto contratto dalla tensione, voi eravate incredibilmente sereni. Ci avete dato una lezione su come si affrontano le situazioni difficili. Questo riconoscimento è per voi e per tutta Trentino Volley, perché oggi possiamo dire che la pallavolo giocata a Trento è la migliore del mondo”.

“Il messaggio che Sbertoli, Lavia e Michieletto sono riusciti a dare al Trentino e a tanti ragazzi, offrendo loro un motivo in più per avvicinarsi allo sport e in particolare al volley, è importantissimo - aveva invece precedentemente sottolineato il Presidente Provinciale Maurizio Fugatti - . I risultati internazionali sono la prova di un’Italia e di un Trentino che fa bene in tutte le discipline e il coronamento degli sforzi di una società come Trentino volley per far crescere il movimento giovanile”.

Dal canto loro i tre neo Campioni del Mondo sono rimasti quasi stupiti di tanta attenzione, chiaro segnale di come debbano ancora realizzare la portata del loro risultato. “Queste celebrazioni ci stanno facendo capire, un po’ alla volta, cosa abbiamo fatto – ha confermato Daniele Lavia - ; otto giorni forse sono ancora pochi per rendersene conto ma la cosa bella è proprio rimanere sempre gli stessi. Mi auguro che ci possano essere altri festeggiamenti al termine di questa stagione, perché mi piacerebbe vincere ancora con Trentino Volley.”

“Non sono nato a Trento ma di fatto sono un trentino acquisito e questi momenti mi riempiono di orgoglio – ha spiegato Alessandro Michieletto - ; sono felice di aver fatto qualcosa di importante per questa terra e per la sua squadra di pallavolo. Tornare ad allenarsi con i compagni alla BLM Group Arena è sempre bello; cominciamo oggi una nuova stagione, sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e non vediamo l’ora di iniziare ad inseguirli”.

“Ricominciare con queste celebrazioni è bellissimo e differente dal solito – ha aggiunto Riccardo Sbertoli – sono felicissimo di essere di nuovo a Trento e respirare questo clima di grande euforia. La vittoria del Mondiale ci offre ulteriore fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi; forse siamo più stanchi dei nostri compagni, ma abbiamo addosso grande adrenalina e carica”.

Con il loro arrivo Angelo Lorenzetti ora ha a disposizione tredici dei quattordici effettivi della nuova rosa; in attesa del libero Gabriele Laurenzano (impegnato sino a domenica con l’Italia Under 20 nell’Europeo di categoria), la preparazione pre-campionato entrerà da oggi quindi nel vivo e avrà il suo culmine nel quadrangolare che l’Itas Trentino disputerà nel prossimo weekend a Biella con Modena, Monza e Civitanova.