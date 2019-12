Volley uomini, Mondiale per Club: Civitanova campione, battuto 3-1 il Sada Cruzeiro

Civitanova Lube sul tutto del mondo. Nella finale del Mondiale per Club del volley uomini, vittoria per 3-1 sul Sada Cruzeiro e primo titolo iridato per la compagine marchigiana guidata dall’allenatore Ferdinando De Giorgi. Ebbene sì, dopo le delusioni delle edizioni 2017 e 2018, con i k.o. arrivati nella finalissima, questa volta Civitanova ce l’ha fatta (25-23 19-25 31-29 25-21), completando un 2019 straordinario, che ha già visto i trionfi in campionato e nella Champions League della propria categoria. Non era di certo semplice battere i brasiliani del Cruzeiro, che avevano già vinto la competizione nel 2013, nel 2015 e nel 2016.