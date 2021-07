Wimbledon, Berrettini è in finale: annientato Hurkacz in 4 set

Matteo Berrettini approda alla prima finale Slam della sua storia

Redazione ITASportPress

Vincere quando sei favorito non è mai semplice ma Matteo Berrettini non ha avuto pietà di Hubert Hurkacz a Wimbledon nella semifinale della parte bassa del tabellone del terzo Slam 2021 in corso sui campi in erba dell'All England. In finale domenica prossima Berrettini troverà il vincente dell'altra semifinale tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e lo sfidante canadese di origini russe Denis Shapovalov.

DOMINIOIN 4 SET- L'italiano ha dominato il polacco vincendo addirittura per ben undici game consecutivi nel secondo set che si è chiuso sul 6-0. Gli altri due 6-3 il primo dove Berrettini ha giocato un set continuo. La fiducia nei suoi colpi forti è andata crescendo. Più "tirato" invece Hurkacz, meno sciolto anche nell'esecuzione del diritto come si è visto nell'ultimo game. Nel terzo Hurkacz, per quattro volte a due punti dalla sconfitta, chiude 7-3 al secondo set point. Nel quarto set Berrettini si è riscattato vincendo il set per 6-4 in 2 ore e 36 minuti di match. Vittoria esaltante e bella vinta per superiorità.

Matteo Berrettini è il primo azzurro che approda all'ultimo atto ai “The Championships”, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, che nel 1960 venne stoppato da Rod Laver. Il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, ha trovato dall’altra parte della rete un avversario che timidamente si è offerto all'avversario e solo nel terzo set è stato più aggressivo. Berrettini ha martellato con il suo gioco il polacco, n.18 del ranking e 14 del seeding, alla terza presenza a Wimbledon dove per la prima volta è approdato al penultimo atto.

RANKING -Il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre sui prati si esprime davvero bene, grazie al suo servizio devastante. Per Matteo già due titoli sull’erba all’attivo: Stoccarda 2019 e Queen’s due settimane fa. E grazie alla finale a Wimbledon è già sicuro di eguagliare il best ranking: da lunedì risalirà infatti al n.8 (scavalcando Federer), posizione occupata per la prima volta a novembre del 2019.

DICHIARAZIONI - Il commento a caldo al termine del match di Berrettini: "Non ho parole oggi, ho giocato una grande partita e sono felice di condividerla con la mia famiglia che è qui. Non ho altre parole, sono molto emozionato"