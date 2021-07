Wimbledon, mostruoso Djokovic e Berrettini si arrende in 4 set

Grandioso il serbo ma Berrettini non ha sfigurato sull'erba di Wimbledon

Applausi a Matteo Berrettini, primo italiano in una finale di Wimbledon ma al Centrale londinese ha vinto Novak Djokovic per la sesta volta nella storia. Il serbo ha martellato l'italiano che ha avuto il merito di vincere il primo set ma poi ne ha perso tre di fila contro un mostruoso avversario. Punteggio finale: 7-6, 4-6, 4-6, 3-6. Dal 1969 che un giocatore non vinceva tre Slam consecutivi. Partita piena di emozioni con Berrettini bravo nel primo parziale ma poi si è scatenato Djokovic che ha messo a segno colpi fenomenali del più grande tennista della storia.