Wimbledon, trionfo Halep: demolita Serena Williams in meno di un’ora

E’ il momento della grande rivincita per Simona Halep. La tennista rumena torna ad esultare dopo un periodo di grande flessione iniziato dopo la vittoria del primo Slam in carriera, al Roland Garros 2018. Sembrava l’inizio di una cavalcata da vera dominatrice del circus ed invece sono iniziate le difficoltà. Una discesa che l’aveva portata ad essere numero 7 al mondo. Fino al torneo in erba più famoso del mondo. Netta la sua affermazione all’atto conclusivo con un 6-2, 6-2 perentorio nel punteggio e nel minutaggio del tempo impiegato: solamente 56 minuti. Ma a sorprendere è la facilità con cui la Halep si è sbarazzata di Serena Williams, arrivata in finale con i favori del pronostico. Per la rumena è il secondo Slam in carriera.