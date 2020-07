Zanardi, il medico che lo ha soccorso: “Era semicosciente. Se avesse perso i sensi…”

“Casco a pezzi e una ferita bruttissima alla testa”, queste le prime parole rilasciate a Repubblica da Luigi Mastroianni, medico legale che si trovava per caso lungo la strada in cui Alex Zanardi è stato vittima del tragico incidente e che gli ha prestato i primi soccorsi. Il dottore era in vacanza con la compagna quando all’improvviso è successo l’impensabile che, ad oggi, lascia ancora tanta ansia e agitazione per le condizioni di salute del noto campione paralimpico.

Zanardi, il primo soccorso

“All’improvviso tutti i veicoli si sono fermati e ho capito dell’incidente”, ha spiegato il medico. “Con trauma cranici così gravi le persone non devono essere mosse. Non so chi fosse, forse uno che aveva visto troppe volte E.R. in televisione e pensava di saper fare il medico”, ha commentato relativamente ad un uomo che sarebbe voluto intervenire per spostare il corpo di Zanardi dalla strada. “Non parlava e aveva gli occhi socchiusi. Era in stato di semi-incoscienza, quindi ho chiesto alla moglie di parlargli, per non fargli perdere del tutto i sensi. Se fosse successo, probabilmente ora non sarebbe vivo“. e poi l’ammissione: “Andava intubato subito, il prima possibile. Non sapevo fosse Zanardi. Me ne sono accorto solamente dopo aver visto l’handbike”.

