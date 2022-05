10 gol non bastano alla Fluminense: eliminata dalla Copa Sudamericana

Risultato larghissimo ma non basta: che beffa!

Incredibile ma vero: vincono 10-1 ma non si qualificano alla fase successiva della Copa Sudamericana. Parliamo di quanto accaduto nella notte alla Fluminense che ha umiliato i rivali dell'Oriente Petrolero facendo siglare il record di gol nella competizione ma non riuscendo a superare il proprio girone.

Infatti, il club aveva bisogno del contemporaneo pareggio dell'Union Santa Fe in Colombia sul campo del Junior Barranquilla cosa che non è capitata. Alla fine, il primo posto nel raggruppamento è sfumato per un punto.