100 milioni possono bastare per… la mamma di Mbappé

Si parla di una richiesta di commissioni altissime da parte della madre del calciatore

Quale futuro per Kylian Mbappé ? Ormai è questa la domanda che è diventata un tormentone. Psg o Real Madrid ? E soprattutto, quale sarà il costo dell'operazione?

A rispondere a tutti questi interrogativi ci hanno pensato diversi media che hanno fatto i conti in tasca al giocatore, ai club ma anche alla madre dell'attaccante. Ebbene sì, perché dalle ultime indiscrezioni riportate anche dal Corriere dello Sport, sembra che a rallentare l'eventuale processo di passaggio dal Paris Saint-Germain al Real Madrid di Mbappé ci sia sua madre, Fayza Lamari, ex giocatrice algerina di pallamano che gestisce in prima persona gli affari del figlio.