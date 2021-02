Schelotto sceglie il Racing Avellaneda: “Volevo tornare in Argentina”

Ezequiel Schelotto torna in Argentina. Il centrocampista, vecchia conoscenza della Serie A, ha scelto il Racing Avellaneda. Queste le sue parole durante la presentazione con il nuovo club: “Ho lasciato l’Argentina giovanissimo, senza aver potuto giocare in Primera Division. Tornare è una sfida e allo stesso tempo, qualcosa che stavo cercando. Dopo l’anno scorso, molto complicato in tutta Europa, con la mia famiglia abbiamo deciso di tornare. Perché volevo essere vicino alla mia famiglia e perché volevo soddisfare la mia voglia di giocare nel Paese in cui sono nato. E quando Racing mi ha mostrato un serio interesse non ho esitato”.

METEORA

Schelotto è stato un giocatore promettente nella Serie A dello scorso decennio. Dapprima fu protagonista con la maglia dell’Atalanta con cui contribuì a riscrivere il record di punti, battuto solo recentemente. Poi il passaggio all’Inter, con un gol nel derby terminato 1-1 che lo ha reso celebre tra i tifosi nerazzurri. Quindi l’avventura al Chievo Verona non esaltante.