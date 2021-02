17 minuti per diventare campione del mondo: Douglas Costa scherza sui social con i compagni del Bayern Monaco

C’è anche il nome di Douglas Costa nella squadra del Bayern Monaco appena laureatasi campione del mondo. Il brasiliano ex Juventus ha preso parte alla finale del torneo contro il Tigres vinta 1-0 con il gol di Pavard. Una rete che è servita a far sollevare ai tedeschi il sesto titolo che chiude, in ritardo, l’immensa stagione 2019-20. Sui social, l’esterno classe 1990 ha voluto ironizzare sul suo apporto dato alla squadra per ottenere la vittoria.

Douglas Costa ironizza sui social

17 minuti. Questo il minutaggio di Douglas Costa nella finalissima contro il Tigres. Tanto gli è bastato per sentirsi a tutti gli effetti campione del mondo al pari dei suoi compagni del Bayern Monaco. Il brasiliano, entrato in campo al posto di Coman, ha voluto scherzare attraverso un posto Instagram proprio sul suo reale apporto al successo dei tedeschi: “Quando chiedi ai compagni di scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo!”, ha scritto l’esterno in modo ironico. “A parte gli scherzi. Campioni del Mondo!”, ha concluso.

Per l’ex Juventus, tornato a Monaco di Baviera in prestito, un altro piccolo spezzone di gara che conferma però lo scarso utilizzo fin qui avuto. Per lui solo 22 presenze complessive ma solo 6 da titolare considerando tutte le competizioni.