28 Luglio 1962, nasce ufficialmente la Bundesliga

E' il Bayern ad aver vinto più titoli dal giorno della nascita della Bundesliga

MONDIALE - Fino a quella stagione, il campionato tedesco era strutturato diversamente, era articolato secondo diverse fasi che cominciavano dai tornei regionali e proseguivano con le finali nazionali. La spinta per cambiare, fu data dall'eliminazione della Germania, nel Mondiale Cileno del 1962, da parte della Jugoslavia. 16 squadre in base ai risultati storici e ai criteri geografici vennero scelte per formare il primo campionato tedesco. Fece scalpore l'esclusione del Bayern Monaco, perchè si decise di avere solo una rappresentante per città, infatti per la città bavarese fu scelto il Monaco 1860.