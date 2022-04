35 secondi posson bastare: Fabricio Baiano si conferma… il più espulso di Turchia

Cartellino rosso quasi immediato per il brasiliano

Trentacinque secondi posson bastare per farsi cacciare da una partita di calcio, per altro importantissima per la sua squadra per la lotta alla permanenza nella massima serie turca. Parliamo di Fabricio Baiano, calciatore brasiliano del Rizespor che nel match contro il Fenerbahce, ci ha messo davvero pochissimo a lasciare i suoi in inferiorità numerica.