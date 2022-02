39 anni e non sentirli, Jermain Defoe prosegue al Sunderland: “One last dance”

Nuova avventura per l'esperto attaccante

L'esperto calciatore, che aveva già vestito in passato la maglia del Sunderland , torna per quella che lo stesso club ha definito "One last dance", ovvero "l'ultimo ballo" facendo riferimento a quella che potrebbe davvero essere l'ultima esperienza calcistica dell'inglese.

Sul sito ufficiale della società, anche le parole dello stesso Defoe: "Non riesco a smettere di sorridere perché questa è una decisione speciale per me per molte ragioni. Ho ricevuto così tanti messaggi che dicevano 'ricorda quando hai detto che saresti tornato'. E come avevo detto, ho un legame speciale con questo club e i suoi tifosi e ora la società è anche in una posizione fantastica per essere promossa. Voglio far parte di momenti più speciali di questa società e non vedo l'ora di giocare".