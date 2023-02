Genoa, il fondo 777 Partners sbarca in Premier: trattativa con un club

Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, la società di investimento guidata dai soci Steven Pasko e Josh Wander starebbe valutando di entrare nel club di Liverpool. Pare che ci sarebbero già stati dei contatti con l'attuale proprietario Farhad Moshiri . Il patron dell’Everton è infatti alla ricerca di nuovi investitori, soprattutto per dare il via al progetto che riguarderebbe il nuovo stadio del club. “Il club non è in vendita ma ho parlato con i migliori investitori, davvero di qualità, per colmare una lacuna nello stadio”, ha detto Moshiri al comitato consultivo dei tifosi dell’Everton.

Il fondo 777 Partners punta così ad aggiungere l’Everton tra i propri investimenti nella rete di multiproprietà dei club costruita in tutto il mondo. Negli ultimi mesi ha investito tra le altre per il Genoa in Italia, il Vasco de Gama in Brasile, l’Hertha Berlino in Germania, lo Standard Liegi in Belgio e il Red Star in Francia.