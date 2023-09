777 Partners si allarga: ufficiale l’acquisto dell’Everton

L’affare dovrebbe perfezionarsi non prima di qualche settimana, tempo tecnico previsto affinché la Premier League, la FA e la Financial Conduct Authority diano il via libera alla trattativa. Grazie a questa acquisizione 777 Partners sbarca quindi anche nel calcio inglese, completando il personalissimo “tour” dei principali tornei europei essendo già entrata nel calcio spagnolo, con il 15% del Siviglia dal 2018, in quello tedesco con l'Hertha Berlino e in quello francese con il Red Star, oltre a quello italiano. Il gruppo detiene anche le quote di maggioranza dello Standard Liegi, del Vasco da Gama e del Melbourne City.