Giuseppe Rossi carico: “Pronto ad una nuova avventura. Forza Real Salt Lake…”

Dopo l’annuncio in grande stile con un filmato social che ha fatto il giro del web, Giuseppe Rossi è pronto a buttarsi in una nuova avventura. L’attaccante italiano riparte dal Real Salt Lake City, formazione che milita in MLS.

L’ex calciatore tra altre di Genoa, Fiorentina e Villarreal prosegue la sua carriera negli States dove avrà modo di giocare e di dimostrare di aver superato l’ennesimo brutto periodo della sua vita a causa di un infortunio. Giuseppe Rossi, che conta la sua ultima presenza in Serie A il 20 maggio 2018 quando vestiva la maglia del Genoa, si è detto carico sul proprio profilo Twitter con un messaggio ricco di speranza: “Pronto ad iniziare questa nuova avventura. Forza Real Salt Lake”.