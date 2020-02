A cena con De Bruyne, il desiderio del regista di Parasite

Gli Oscar rappresentano il desiderio massimo di registi ed attori. Bong Joon-Ho, regista di Parasite e l’assoluto dominatore della cerimonia dell’Academy, ne ha un altro.

Alla domanda su chi inviterebbe a cena, il regista sud-coreano ha dato una sorpresa che ha spiazzato tutti. Oltre ad Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Jimmy Page e Yuna Kim, Bong Joon-Ho ha fatto il nome di Kevin De Bruyne. Come ricordato anche da Goal.com in Corea del Sud il campionato più visto è la Premier League grazie anche alla militanza di Son nel Tottenham.

Nei paesi asiatici inoltre, le squadre di Premier sono seguitissime, in particolare le formazioni di Manchester. Da oggi quindi De Bruyne ha scoperto di avere un tifoso in più e chissà che non accetti l’invito a cena del regista.