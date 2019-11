A Lindelof manca… Mourinho: “Gli devo tutto. Un grande mister e una grande persona…”

Il suo rapporto col Manchester United è terminato nel dicembre 2018, da quel momento José Mourinho non ha più allenato una squadra di calcio. Un’assenza importante per il mondo del pallone e per chi gli ‘ha voluto bene’, come il difensore Victor Lindelof.

Lo svedese, parlando ad Aftonbladet, ha ammesso di sentire la mancanza dello Special One. Non solo a livello personale, ma nel mondo del calcio. “Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo”, ha detto Lindelof. “Credo che troverà lavoro in uno dei club migliori al mondo. Manca al calcio, è un grande tecnico, ma anche una grande persona. Io gli devo tutto, mi ha portato lui allo United e mi ha permesso di essere a questi livelli. Apprezzo tutto quello che ha fatto per me, dal rimprovero all’abbraccio. Anche se a volte non ero d’accordo con lui, ha grande carisma e ho avuto un grande rispetto per lui. Ha vinto tutto, quindi quando dice qualcosa, lo ascolti. Non hai altre opzioni”.