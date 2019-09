A Madrid è arrivato Mbappé. Ma è il fratello…

Mbappé è Madrid. Una notizia che, detta così, potrebbe far sobbalzare dalla sedia i tifosi del Real, ma in realtà, come riporta AS, quello giunto nelle scorse ore nella capitale spagnola è Ethan Mbappé, il fratello tredicenne del fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Il giovanissimo, anche lui militante nel club francese, è infatti impegnato nella Madrid Football Cup, un torneo composto da 32 squadre provenienti da paesi diversi.

Ethan, dalla folta capigliatura riccia, è un mancino dalla buona tecnica, con potenzialità che fanno ben sperare per il futuro. Dal Psg pregano però di evitare ogni paragone con il fratello, che a soli vent’anni ha già saputo imporsi come uno dei calciatori più forti sull’intero panorama mondiale.