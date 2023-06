A. Madrid, Simeone: “Calciatori che fanno sesso 4 volte al mese non li faccio giocare”

Il calcio moderno ha aperto al gossip e al sesso.Questi sono i tempi di Wanda Nara e Maurito Icardi, che hanno rivelato di farlo anche dodici volte al giorno, col vento al favore. Il pudore non è di casa, la sobrietà nemmeno. A spogliarsi hanno cominciato David Beckham e la Spice Girls Victoria Adams, gli altri a ruota. Ronaldinho raccontò che nei ritiri si provavano più orgasmi che tattiche, Cassano ha confidato che quando giocava nel Real Madrid la sua camera sembrava una stazione ferroviaria. Bobo Vieri ha spiegato perché si presentava all’allenamento sempre col sorriso: « Per me era un appuntamento fisso prima di ogni allenamento». Non tutti gli allenatori sono d'accordo però con l'attività sessuale intensa dei calciatori. Ma c'è chi va controcorrente. L'allenatore dell'Atletico Diego Simeone è favorevole all'attività sessuale dei giocatori della sua squadra. Nel corso di una intervista rilasciata al programma El Partitazo de Cope su Cadena Cope, l'ex allenatore del Catania ha detto la sua sul calcio in generale parlando anche di sesso. Quando gli è stato detto che le donne spagnole fanno sesso 56 volte all'anno, Simeone ha scosso il capo: "Dunque circa 4 volte al mese. Io non sono spagnolo ma argentino, i calciatori della mia squadra che fanno sesso quattro volte al mese con me non giocano" ha detto sorridendo Simeone.