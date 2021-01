A Madrid sono grane ‘Real’: Sergio Ramos e Vazquez hanno rifiutato rinnovo

Il Real Madrid non ha ancora concordato il rinnovo con alcuni dei suoi pezzi forti, su tutti con Sergio Ramos e Lucas Vazquez. La trattativa per poter continuare insieme anche in futuro sembra essere ad un punto morto anche se non ancora alla fase di non ritorno.

Real Madrid: Sergio Ramos e Vazquez non rinnovano

Secondo Marca, entrambi i giocatori avrebbero, per ora, rifiutato le ultime offerte del Real Madrid per il rinnovo del contratto. Le proposte ricevute potrebbero essere inferiori alle aspettative a causa della situazione finanziaria in corso dovuta alla pandemia di coronavirus. Le parti avrebbero interrotto le trattative e probabilmente torneranno a parlarsi più avanti.

Resta, però, il fatto, che entrambi sono in scadenza di contratto e potrebbero accordarsi con altri club. Il capitano madrileno, soprattutto, è da tempo accostato al Paris Saint-Germain che sarebbe in grado di garantirgli uno stipendio monstre decisamente superiore a quello offerto attualmente dai blancos.