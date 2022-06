A Salah il Player of The Year: “So cosa voglio e mi sono assicurato di…”

Successo personale per Mohamed Salah che si è aggiudicato il PFA ovvero il Player of The Year dopo la stagione di Premier League. L'attaccante del Liverpool ha lottato per vincere Champions e campionato ma si è dovuto accontentare in stagione "solo" della Carabao Cup e della FA Cup. Come riportato da Sky Sports, l'egiziano ha commentato il trionfo personale e un nuovo trofeo messo in bacheca.