Abidal e il rimpianto De Ligt: “Con lui più forti”. E su Messi…

Matthijs De Ligt è il grande rimpianto del Barcellona. A svelarlo è il team manager Abidal che al MundoDeportivo ha rilasciato un lunga intervista durante la quale ha toccato vari temi. Uno di questi è il mancato acquisto del centrale olandese che dopo le fatiche di inizio stagione in bianconero sta sfoderando prestazioni di livello.

CON LUI PIU’ FORTI – “Si può sempre fare un tentativo per un calciatore, ma poi la scelta finale sarà sempre sua. Quindi si può avere successo oppure no. Oggi si trova in una grande squadra. Non so se stia andando bene, anche se con lui saremmo sicuramente una squadra più forte. Questo non cambia nulla, dobbiamo rispettare la sua decisione e abbiamo optato per altri profili. Nel mondo del calcio bisogna fare delle scelte”.

RINNOVO MESSI – Il dirigente francese però ha parlato anche di un altro tema sicuramente più scottante e cioè quello legato al rinnovo di Leo Messi. Dopo la lite via social con il team manager, l’argentinto avrebbe minacciato di andarsene. Queste le parole di Abidal: “Il suo futuro? La domanda è per lui, io spero rimanga. Ha sempre detto che il Barcellona è tutto per lui, che vuol restare. Detto questo stiamo parlando del migliore al mondo e firmare un rinnovo con questo tipo di giocatori non è mai semplice”.