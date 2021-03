Abidal guarda alla Premier League: “Mi piacerebbe lavorarci, è il top”

Dopo l’esperienza al Barcellona, Eric Abidal guarda avanti. Il francese resta convinto della sua vocazione per ricoprire un ruolo dirigenziale. Ne parla ai microfoni del Telegraph: “Quando ho iniziato i miei master con la UEFA e presso il Center for Sports Law and Economics di Limoges in Francia ero davvero convinto che il mio futuro sarebbe stato come direttore sportivo. Dopo due anni d’esperienza al Barcellona posso affermare che questo è quello che voglio fare in futuro. Non ci sono tanti club come quello catalano, ma se c’è un progetto reale che vada dal settore giovanile alla prima squadra e una società solida alle spalle allora credo che sarebbe un ambiente stimolante in cui lavorare”.

PROGETTI

Ma quale potrebbe essere la prossima meta di Abidal? Il francese spiega: “Il Leicester è un club che mi ha molto impressionato, sono molto concentrati sull’obiettivo e tutti conoscono il loro ruolo, anche l’atmosfera all’interno del club è molto positiva e tutti si sentono a proprio agio. Ho studiato molto l’inglese e credo di parlarlo molto bene, ma parlo anche francese, spagnolo e catalano quindi sono molto aperto a ogni soluzione. La Premier League è il miglior campionato al mondo, mi piacerebbe lavorarci”.